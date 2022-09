M5s | il neoliberalismo è fallito Nel programma un manifesto chiaro e alternativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) È il momento di dotarci di nuovi strumenti che sintetizzino la complessità, senza ignorarla, per dar vita a manifesti politici che arricchiscano schemi culturali, oggi impoveriti, per realizzare un upgrade democratico che aumenti la partecipazione dei cittadini. È così che possiamo tornare a vivere in equilibrio nel mondo, in un futuro meno dispotico di quello che si prospetta a causa dei veloci e gravi stravolgimenti ecologici e tecnologici. L’acqua, l’aria, le foreste, i ghiacciai, i tratti di costa che sono riserva ambientale, la fauna e la flora, i beni culturali: sono beni che devono essere difesi e custoditi anche a beneficio delle generazioni future. Senza essere ingenui bisogna osservare come il nostro sistema economico, giuridico, culturale e sociale si fonda su pensieri filosofici del passato che non hanno fatto i conti con i clamorosi sviluppi che stiamo vivendo e con le ...