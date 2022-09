LIVE Federer/Nadal-Sock/Tiafoe, Laver Cup 2022 in DIRETTA: tocca al Re per l’ultimo ballo (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Finisce il match fra Andy Murray e Alex De Minaur. Vince l’australiano 10-7 al match tiebreak: primo punto per il Team World. Adesso il doppio Federer/Nadal-Sock/Tiafoe 21.45 Termina il primo set fra Andy Murray e Alex De Minaur: lo scozzese lo porta a casa per 7-5 dopo oltre un’ora e venti minuti di battaglia. Dopo questo match scenderanno in campo Roger Federer e Rafa Nadal in doppio per l’ultima partita del fuoriclasse svizzero. Quando gioca Roger Federer? Buonasera amici di OA Sport ed appassionati di tennis e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima sinfonia di Roger Federer: lo svizzero gioca in doppio insieme a Rafa ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Finisce il match fra Andy Murray e Alex De Minaur. Vince l’australiano 10-7 al match tiebreak: primo punto per il Team World. Adesso il doppio21.45 Termina il primo set fra Andy Murray e Alex De Minaur: lo scozzese lo porta a casa per 7-5 dopo oltre un’ora e venti minuti di battaglia. Dopo questo match scenderanno in campo Rogere Rafain doppio per l’ultima partita del fuoriclasse svizzero. Quando gioca Roger? Buonasera amici di OA Sport ed appassionati di tennis e benvenuti alladell’ultima sinfonia di Roger: lo svizzero gioca in doppio insieme a Rafa ...

