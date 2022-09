Le nuove mitologie di TikTok | dal dovere al self-care | passando per la modalità “goblin”

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. Cottage-core,mode, that girl, girl Boss: i lemmi e i tropi lanciati daormai non si contano più, e hanno contribuito a creare figure mitologiche, tutte ugualmente sconfitte dal tempo e dalla consapevolezza sociale che si è modificata. Dopo ilad essere la migliore versione di se stessi del #thatgirl, c’è il diritto a fare schifo del #mode. Ma come nascono questi fenomeni, e perché, nonostante i milioni di visualizzazioni, dovremmo guardarli con il giusto distacco? Ne parliamo oggi, alla Teoria della Moda. Qual è stata la nostra versione migliore di noi stessi, quella semplificata dall’hashtag #thatgirl in questa calda estate? Oppure abbiamo ...