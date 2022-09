Laver Cup 2022, Europe vs World 1-0: Ruud batte Sock al super tie-break (Di venerdì 23 settembre 2022) Il primo punto della Laver Cup 2022 è del Team Europe. Decisivo il successo di Casper Ruud contro Jack Sock per 6-4 5-7 10-7 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il norvegese riesce ad avere la meglio in un combattuto super tie-break quando la sensazione era che potesse chiuderla in due set. Nel secondo parziale, però, un suo brutto passaggio a vuoto ha permesso allo statunitense di rientrare a sorpresa in partita. Festeggia, dunque, la selezione guidata da Bjorn Borg, che parte bene nella manifestazione in attesa del secondo singolare di giornata tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI IL MATCH – Nel primo set la partenza ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il primo punto dellaCupè del Team. Decisivo il successo di Caspercontro Jackper 6-4 5-7 10-7 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il norvegese riesce ad avere la meglio in un combattutotie-quando la sensazione era che potesse chiuderla in due set. Nel secondo parziale, però, un suo brutto passaggio a vuoto ha permesso allo statunitense di rientrare a sorpresa in partita. Festeggia, dunque, la selezione guidata da Bjorn Borg, che parte bene nella manifestazione in attesa del secondo singolare di giornata tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI IL MATCH – Nel primo set la partenza ...

