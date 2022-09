In vendita dalle ore 16.00 di oggi venerdì 23 settembre i tagliandi validi per Catania-San Luca (Di venerdì 23 settembre 2022) venerdì 23 settembre, alle ore 16.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-San Luca, valevole per la seconda giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” mercoledì 28 settembre alle ore 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate. Inoltre, i tagliandi saranno in vendita ai botteghini, in Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari: BOTTEGHINI – PIAZZA SPEDINI venerdì 23 settembre: dalle ore 16.00 alle 18.00; Sabato 24 settembre: dalle ore 9.00 alle 14.00; Lunedì 26 e martedì 27 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 settembre 2022)23, alle ore 16.00, è iniziata la predeiper assistere alla gara-San, valevole per la seconda giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” mercoledì 28alle ore 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate. Inoltre, isaranno inai botteghini, in Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari: BOTTEGHINI – PIAZZA SPEDINI23ore 16.00 alle 18.00; Sabato 24ore 9.00 alle 14.00; Lunedì 26 e martedì 27 ...

sscalcionapoli1 : SSC Napoli – Ajax-Napoli, biglietti in vendita dalle ore 15:00, ecco la procedura di acquisto dei tagliandi… - Anna62723818 : RT @TicketOneIT: ?? @GiordanaAngi torna dal vivo con due appuntamenti speciali! ??Biglietti in vendita dalle ore 12 del 26 settembre! Scop… - Mat90896252 : RT @TicketOneIT: ?? @GiordanaAngi torna dal vivo con due appuntamenti speciali! ??Biglietti in vendita dalle ore 12 del 26 settembre! Scop… - TicketOneIT : ?? @GiordanaAngi torna dal vivo con due appuntamenti speciali! ??Biglietti in vendita dalle ore 12 del 26 settembre… - napolispage : AJAX-NAPOLI, BIGLIETTI IN VENDITA DALLE ORE 15. Il prezzo è di 50 euro #AjaxNapoli #ForzaNapoliSempre -