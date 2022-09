Il presidente del Consiglio europeo Michel sui russi in fuga: «L’Europa ospiti chi non è d’accordo con la follia del Cremlino» (Di venerdì 23 settembre 2022) Aprire le porte delL’Europa ai russi. Questa la linea dichiarata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel in riferimento alla fuga della popolazione russa dal Paese. Intervistato da Politico.eu, Michel si è detto «favorevole in linea di principio» all’ipotesi che L’Europa accolga i russi in fuga dopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte del presidente Vladimir Putin. «L’Ue dovrebbe mostrare un’apertura a coloro che non vogliono essere strumentalizzati dal Cremlino», ha spiegato ancora il presidente del Consiglio Ue, «Penso che dovremmo ospitare coloro che sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Aprire le porte delai. Questa la linea dichiarata daldelCharlesin riferimento alladella popolazione russa dal Paese. Intervistato da Politico.eu,si è detto «favorevole in linea di principio» all’ipotesi cheaccolga iindopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte delVladimir Putin. «L’Ue dovrebbe mostrare un’apertura a coloro che non vogliono essere strumentalizzati dal», ha spiegato ancora ildelUe, «Penso che dovremmo ospitare coloro che sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche, ...

