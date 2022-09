Heartstopper riprende | iniziate le riprese della seconda stagione

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ritorna, la serie teen di Netflix basata sulla graphic novel scritta e illustrata dalla britannica Alice Oseman. Con un video girato direttamente sul set, ci hanno fatto sapere che sonole. La serie è stata apprezzata tanto per il modo delicato in cui è stato trattato importanti temi LGBTQ e anche per lo stile particolare che ha mescolato elementi animati a scene live-action per richiamare la graphic novel da cui è tratta. La trama di2 Nella primala serieha raccontato la storia d’amore tra due adolescenti inglesi che frequentano un liceo riservato ai ragazzi. Charlie (Joe Locke), un pensatore molto sensibile e apertamente gay, e Nick (Kit ...