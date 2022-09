Golf | Rasmus Højgaard vola a metà Open di Francia 2022 Migliozzi e Laporta passano il taglio | Patrick Reed fuori

(Di venerdì 23 settembre 2022)non sta soltanto guidando, dopo due giri, l’di. Lo sta letteralmente dominando. Anche oggi, per il danese, una performance da ricordare: -6 di giornata, -15 totale, sei colpi di vantaggio sul secondo, e più in generale una forma che appare particolarmente difficile da scalfire. Il ventunenne nativo di Billund vuole riprendersi quel posto di primo piano che, nel 2019, aveva avuto diventando il terzo più giovane della storia a vincere un torneo sull’European Tour (oggi DP World Tour). Il secondo posto a -9 è occupato da Paul Barjon, che batte bandiera francese, è nato a Bordeaux ed è cresciuto nella Nuova Caledonia, terra che può vantare nel suo complesso due vittorie sul tour europeo, uno sul Korn Ferry, cinque sul Challenge, tre sul Canadian e due sull’Alps tra lo ...

Nel folto gruppo dei giocatori in quarta posizione a - 5 troviamo altri due padroni di casa: Julien Brun ed il giovanissimo amateur Martin Couvra. Solo 19 anni per lui, nonostante la stabilità del ...