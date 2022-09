GF Vip | Giaele De Donà | «Mio marito può andare anche con altre Non è un tradimento | se io lo so» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sofia Giale De(US Endemol Shine) L’amore libero che tanto ha caratterizzato la scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha la sua nuova esponente: Sofia Giale De. Entrata in gioco ieri sera, nel corso della seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex partecipante di Ti Spedisco in Convento si è lasciataad un’affermazione, che sicuramente farà discutere, sul suo rapporto con ilBradford Beck. “Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio, che magari è esplicito. Ci diciamo le cose in faccia. (…) Io e miosiamo chiari, siamo trasparenti. Ci diciamo le cose: lui si vuole divertire che si diverta, io se voglio divertirmi mi diverto“ ha detto con naturalezza la Dementre parlava con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, per ...