(Di venerdì 23 settembre 2022) Ladel Gf Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 22 settembre, ha registrato ottimi dati di ascolto. La conduzione di Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sta iniziando a dare i frutti sperati. Quest’anno l’appuntamento televisivo con ilè fissato per ben due volte a settimana: il lunedì e il giovedì. E proprio ieri, che è andata in onda ladi questa nuova edizione, si sono ottenuti ottimi risultati. Il Gf Vip 7 ha infatti raccolto davanti al video 2.266.000 spettatori pari al 19,5% di share. Praticamente è il risultato migliore fatto da quando si è stabilito il doppio appuntamento settimanale.il confronto con i dati delle passate edizioni che hanno avuto anche loro il doppio appuntamento: GF VIP 6, ...

cosa è successo nella discussione tra i due concorrenti. Gf, Elenoire Ferruzzi ha perso la testa per Luca Salatino: 'Non mi interessa che è fidanzato, penso già alle nozze' 'Non mi interessa ...Dà spettacolo, Ginevra Lamborghini , combinandone di tutti i colori dopo la seconda puntata del Grande Fratello: da strane passioni inconfessate a gesti che fanno rimanere tutti di stucco.cosa ha fatto nella notte. LAMBORGHINI: TENSIONE TRA LE SORELLE GINEVRA ED ELETTRA In settimana Ginevra aveva ... "GF Vip", ecco gli 8 concorrenti entrati nella seconda puntata Gf Vip 7, ecco gli ascolti della seconda puntata del reality. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Che Elenoire Ferruzzi si fosse infatuata di Luca Salatino nella casa del GF Vip ormai lo sapevano tutti ma dopo la seconda puntata del reality si è giunti ad una resa dei conti. Ecco cosa è successo ...