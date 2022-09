Gentiloni: “Unità su aiuto a Ucraina vitale in Italia e Ue” (Di venerdì 23 settembre 2022) BRUXELLES – “L’Ue è più unita rispetto alle crisi precedenti. Le nostre sanzioni stanno costantemente erodendo l’economia russa e minando la sua macchina da guerra. La nostra assistenza finanziaria e il nostro sostegno militare stanno aiutando l’Ucraina a mantenere lo Stato in funzione mentre le sue forze armate ribaltano le sorti della guerra. Mantenere questa Unità nei prossimi mesi, evitando qualsiasi deviazione, è di vitale importanza per il nostro futuro. In Italia e nell’Ue”. E’ quanto ha detto il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, parlando al seminario ‘A new Eu, a new world?’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) BRUXELLES – “L’Ue è più unita rispetto alle crisi precedenti. Le nostre sanzioni stanno costantemente erodendo l’economia russa e minando la sua macchina da guerra. La nostra assistenza finanziaria e il nostro sostegno militare stanno aiutando l’a mantenere lo Stato in funzione mentre le sue forze armate ribaltano le sorti della guerra. Mantenere questanei prossimi mesi, evitando qualsiasi deviazione, è diimportanza per il nostro futuro. Ine nell’Ue”. E’ quanto ha detto il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo, parlando al seminario ‘A new Eu, a new world?’. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Gentiloni: 'Unità su aiuto a Ucraina vitale in Italia e Ue' - FraLauricella : Gentiloni: 'La nostra assistenza finanziaria e il nostro sostegno militare stanno aiutando l'Ucraina. Mantenere que… - FraLauricella : Gentiloni: 'L'Ue è più unita rispetto alle crisi precedenti. Le nostre #sanzioni stanno costantemente erodendo l'ec… - serenel14278447 : Gentiloni, unità su aiuto a Ucraina vitale in Italia e Ue - Teresat73540673 : Gentiloni,unità su aiuto a Ucraina vitale in Italia e Ue - Ultima Ora - ANSA I MEDIA,politici del male ribaltano a… -