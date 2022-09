Ennesimo matrimonio in bilico | Il famoso cantante l’ha combinata grossa (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo Piqué e Shakira, dopo Totti e Blasi, adesso un’altra importante coppia del jet set sembra essere giunta al capolinea. Non è di certo un buon momento per le coppie. Anche per quelle che appaiono più solide, dai rapporti più sinceri e duraturi. Gli ultimi mesi, infatti, stanno segnando la fine di diverse relazioni famose. Ecco quelle che potrebbero essere le ultime due vittime. La crisi di coppia del cantante e della modella (web source)Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo per esempio assistito alla fine della lunga relazione tra il calciatore del Barcellona, Gerard Piqué e la popstar di livello mondiale, Shakira. E tutta Italia è con il fiato sospeso per gli sbocchi legali che avrà la fine del matrimonio tra l’ex capitano delle Roma, Francesco Totti, e la conduttrice Ilary Blasi. Ma ora un’altra coppia importante potrebbe essere ... Leggi su topicnews (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo Piqué e Shakira, dopo Totti e Blasi, adesso un’altra importante coppia del jet set sembra essere giunta al capolinea. Non è di certo un buon momento per le coppie. Anche per quelle che appaiono più solide, dai rapporti più sinceri e duraturi. Gli ultimi mesi, infatti, stanno segnando la fine di diverse relazioni famose. Ecco quelle che potrebbero essere le ultime due vittime. La crisi di coppia dele della modella (web source)Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo per esempio assistito alla fine della lunga relazione tra il calciatore del Barcellona, Gerard Piqué e la popstar di livello mondiale, Shakira. E tutta Italia è con il fiato sospeso per gli sbocchi legali che avrà la fine deltra l’ex capitano delle Roma, Francesco Totti, e la conduttrice Ilary Blasi. Ma ora un’altra coppia importante potrebbe essere ...

cate_p_ : @MayAmidala Ah comunque se non dovesse tornare sarebbe l'ennesimo matrimonio che salta, questo a pochi mesi proprio… - billiejeanvino : I miei follower su Instagram quando vedono che ho postato l'ennesimo contenuto sul matrimonio della mia amica:… - rosalcolico : @undercharon Ho rivisto la mia migliore amica che sta in Friuli che è qui per un matrimonio e sono molto felice. Ab… - ManuCia0 : @domthewizard E capirai l'ennesimo matrimonio finito per ???? - BRADYPUSS : RT @ipensieridiemy: Ciglia finte comprate, per trucco fighissimo che mi farò per l'ennesimo e ultimo matrimonio della stagione... ???? -