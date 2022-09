Elezioni 2022, guida a tutti i partiti e le coalizioni in vista del 25 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) A meno di 2 giorni dalle Elezioni, gli schieramenti e le alleanze tra partiti sono ormai ben definite. Il ministero dell’Interno ha ammesso 75 simboli in totale, sui 101 che erano stati consegnati: i partiti e le coalizioni in corsa sono molti di più di quelli di cui siamo abituati a parlare, ma verosimilmente la maggior parte non riuscirà a ottenere i voti necessari per superare la soglia di sbarramento ed entrare quindi in Parlamento. Qui un piccolo ripasso delle principali formazioni. Il centrodestra La coalizione di centrodestra, che secondo i sondaggi dovrebbe arrivare vicino alla maggioranza assoluta, si presenta unita, pur avendo abbandonato (o mai preso in considerazione) il progetto promosso da Silvio Berlusconi di creare una confederazione o un partito unico. Le principali forze politiche, ognuna con ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) A meno di 2 giorni dalle, gli schieramenti e le alleanze trasono ormai ben definite. Il ministero dell’Interno ha ammesso 75 simboli in totale, sui 101 che erano stati consegnati: ie lein corsa sono molti di più di quelli di cui siamo abituati a parlare, ma verosimilmente la maggior parte non riuscirà a ottenere i voti necessari per superare la soglia di sbarramento ed entrare quindi in Parlamento. Qui un piccolo ripasso delle principali formazioni. Il centrodestra La coalizione di centrodestra, che secondo i sondaggi dovrebbe arrivare vicino alla maggioranza assoluta, si presenta unita, pur avendo abbandonato (o mai preso in considerazione) il progetto promosso da Silvio Berlusconi di creare una confederazione o un partito unico. Le principali forze politiche, ognuna con ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - Dome689 : RT @Open_gol: Il presidente del M5S ha affermato: «L’ultima volta che Meloni è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini, e poi come… - Open_gol : Il presidente del M5S ha affermato: «L’ultima volta che Meloni è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini,… -