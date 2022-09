Calcio: Eca apre a gare di Champions fuori dall’Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) Aleksander Ceferin negli scorsi giorni era apparso piuttosto deciso nel bocciare la possibilità di far giocare alcune gare di Champions League fuori dall’Europa. Nasser Al Khelaifi, presidente dell’European Club Association, in occasione di un’assemblea a Istanbul, ha premesso che ”non ci siamo accordati su nulla a riguardo’‘ ma ha anche aggiunto ”quello che stiamo cercando di fare è valutare idee diverse per far crescere e sviluppare la competizione’‘. Anche l’amministratore delegato dell’Ajax, Van der Sar, ha voluto ricordare che altri paesi in Europa hanno fatto giocare le Supercoppe nazionali in Qatar, Cina e Arabia Saudita. Al Khelaifi ha commentato sull’assenza all’assemblea di Real Madrid, Barcellona e Juventus: ”Continuiamo a lavorare anche senza di loro. Se vogliono tornare, sono i benvenuti ma non perderemo ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Aleksander Ceferin negli scorsi giorni era apparso piuttosto deciso nel bocciare la possibilità di far giocare alcunediLeague. Nasser Al Khelaifi, presidente dell’European Club Association, in occasione di un’assemblea a Istanbul, ha premesso che ”non ci siamo accordati su nulla a riguardo’‘ ma ha anche aggiunto ”quello che stiamo cercando di fare è valutare idee diverse per far crescere e sviluppare la competizione’‘. Anche l’amministratore delegato dell’Ajax, Van der Sar, ha voluto ricordare che altri paesi in Europa hanno fatto giocare le Supercoppe nazionali in Qatar, Cina e Arabia Saudita. Al Khelaifi ha commentato sull’assenza all’assemblea di Real Madrid, Barcellona e Juventus: ”Continuiamo a lavorare anche senza di loro. Se vogliono tornare, sono i benvenuti ma non perderemo ...

