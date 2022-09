Berlusconi con il colbacco di Putin, la fan di Orban e Salvini contro Von der Layen: vogliamo dar loro l'Italia? (Di venerdì 23 settembre 2022) E' finita come peggio non poteva. Con lo spot filo - Putin di colui che si è auto - investito a garante del filo - atlantismo e dell'europeismo della destra: Silvio Berlusconi. E non tragga in inganno ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) E' finita come peggio non poteva. Con lo spot filo -di colui che si è auto - investito a garante del filo - atlantismo e dell'europeismo della destra: Silvio. E non tragga in inganno ...

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - davidefaraone : Berlusconi: “Le truppe dovevano entrare e in una settimana raggiungere Kiev. I russi avrebbero dovuto sostituire co… - berlusconi : Bastava vedere tutta l’intervista, non solo una frase estrapolata, eccessivamente semplificata, per capire quale si… - Dagherrotipo1 : RT @EnricoLetta: Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole per co… - stressato010 : @PoliticaPerJedi ?? ... Immagino che Salvini sia d'accordo con Berlusconi sia nella prima che nella seconda versione ?? -