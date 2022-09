Aurora Ramazzotti è incinta, arriva la conferma su Instagram (Di venerdì 23 settembre 2022) La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, è incinta! La conferma è arrivata su Instagram con un video ironico insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti è incinta, la conferma ironica sui social Photo Credits: LettoQuotidiano.itDa tempo ci si chiedeva se Aurora Ramazzotti fosse incinta; numerose voci, infatti, circolavano durante l’estate anche per le foto comparsa che ritraevano Aurora e Michelle recatesi a comprare un test di gravidanza. Oggi, però, è arrivata la conferma dalla stessa Aurora Ramazzotti. La figlia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) La figlia di Erose Michelle Hunziker,, è! Lata sucon un video ironico insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza., laironica sui social Photo Credits: LettoQuotidiano.itDa tempo ci si chiedeva sefosse; numerose voci, infatti, circolavano durante l’estate anche per le foto comparsa che ritraevanoe Michelle recatesi a comprare un test di gravidanza. Oggi, però, èta ladalla stessa. La figlia di ...

