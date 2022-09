Atalanta, De Luca ammette: «Sapevo che i Percassi avrebbero fatto la storia» (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex attaccante dell’Atalanta Giuseppe De Luca ha parlato dei grandi risultati raggiunti dalla Dea: le parole in una intervista a Itasportpress FORZA DEA – «Non è una sorpresa assolutamente. E vi spiego il motivo: quando sono andato a Bergamo era arrivata da poco la famiglia Percassi e avendoli conosciuti ha capito che alla lunga avrebbero fatto qualcosa di importante che sarebbe rimasto nella storia di questo splendido club. Senza ombra di dubbio possiamo dire che ci sono riusciti a portare la Dea ai massimi livelli. Meritano il meglio i Percassi e tutti i tifosi dell’Atalanta ai quali auguro altri 100 anni così belli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex attaccante dell’Giuseppe Deha parlato dei grandi risultati raggiunti dalla Dea: le parole in una intervista a Itasportpress FORZA DEA – «Non è una sorpresa assolutamente. E vi spiego il motivo: quando sono andato a Bergamo era arrivata da poco la famigliae avendoli conosciuti ha capito che alla lungaqualcosa di importante che sarebbe rimasto nelladi questo splendido club. Senza ombra di dubbio possiamo dire che ci sono riusciti a portare la Dea ai massimi livelli. Meritano il meglio ie tutti i tifosi dell’ai quali auguro altri 100 anni così belli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta_BC : Un campione del mondo a Zingonia! ???????? Alessandro #Michieletto ha incontrato il Presidente #Percassi, l'AD Luca Pe… - Mirettismo20 : @luca_lione @AnfetaMilan Atalanta 3 goal subiti e miglior difesa della A - CheccoCasano : @Luca_veey @ReteSport Infatti non sta scritto da nessuna parte che giocherà. Le condizioni dei giocatori si valutan… - emiliano1608 : @DAZN_IT Mi piace Luca Marelli quando spiega le dinamiche dei falli, gli chiedo, nel caso di Roma-Atalanta il presu… - Lustramele_Luca : @Mario67648164 @SantucciFulvio Sì 2 punti in più giocando con Inter Udinese Atalanta e Napoli. I punti non sono tut… -