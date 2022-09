Allerta meteo in Liguria e Toscana: codice giallo con rischio di nubifragi ed alluvioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Allerta meteo fissata per il weekend 24 e 25 settembre 2022. codice giallo in particolare sulle regioni della Liguria e della Toscana che sono state già avvisate dalla Protezione Civile: Allerta idrologica per temporali. Allerta meteo in Liguria e Toscana Allerta meteo per il weekend 24 e 25 settembre in particolare su due regione: Liguria e Toscana. Gli esperti de Ilmeteo.it parlano di “situazione da monitorare molto attentamente in quanto potenzialmente pericolosa per eventi alluvionali“. Da stanotte e domani mattina, il maltempo inizierà a investire Nord-Ovest e Toscana in particolare. Il bollettino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022)fissata per il weekend 24 e 25 settembre 2022.in particolare sulle regioni dellae dellache sono state già avvisate dalla Protezione Civile:idrologica per temporali.inper il weekend 24 e 25 settembre in particolare su due regione:. Gli esperti de Il.it parlano di “situazione da monitorare molto attentamente in quanto potenzialmente pericolosa per eventi alluvionali“. Da stanotte e domani mattina, il maltempo inizierà a investire Nord-Ovest ein particolare. Il bollettino ...

