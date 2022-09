Adesso potete regalarvi le Huawei FreeBuds 4i: prezzo al minimo (Di venerdì 23 settembre 2022) I fantastici auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i, dotati dell’utilissimo sistema di cancellazione attiva ed intelligente del rumore, di una potente batteria e di un’elevata qualità del suono, sono disponibili in super offerta su Amazon al prezzo di 69,90 euro (invece di 89 euro di listino) e nel bellissimo colore Silver Frost. Le cuffie in-ear sono vendute e spedite dall-e-commerce . Insomma, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, grazie ad uno sconto del 21%, pari ad un risparmio di ben 20 euro. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici di cui sono dotati. Le Huawei FreeBuds 4i si presentano super leggeri, ergonomici e riducono in modo netto la pressione che il più delle volte si nota dopo diverse ore di ascolto. I sensori di cui sono disposte rilevano e riducono in maniera attiva ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) I fantastici auricolari Bluetooth4i, dotati dell’utilissimo sistema di cancellazione attiva ed intelligente del rumore, di una potente batteria e di un’elevata qualità del suono, sono disponibili in super offerta su Amazon aldi 69,90 euro (invece di 89 euro di listino) e nel bellissimo colore Silver Frost. Le cuffie in-ear sono vendute e spedite dall-e-commerce . Insomma, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, grazie ad uno sconto del 21%, pari ad un risparmio di ben 20 euro. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici di cui sono dotati. Le4i si presentano super leggeri, ergonomici e riducono in modo netto la pressione che il più delle volte si nota dopo diverse ore di ascolto. I sensori di cui sono disposte rilevano e riducono in maniera attiva ...

