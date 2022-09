Ucraina: Letta, 'vogliamo pace ma stop folle invasione' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Putin è entrato dentro la campagna elettorale. Questo momento drammatico in cui tutti guardiamo a questa escalation con terrore. vogliamo la pace e vogliamo arrivarci bloccando questa folle invasione. E soprattutto dobbiamo far sì che le conseguenze non ricadano sulle nostre famiglie e le nostre imprese con le decisioni per abbassare il prezzo del gas e dell'energia che il Consiglio europeo della prossima settimana deve assolutamente prendere". Così Enrico Letta al Tg3. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Putin è entrato dentro la campagna elettorale. Questo momento drammatico in cui tutti guardiamo a questa escalation con terrore.laarrivarci bloccando questa. E soprattutto dobbiamo far sì che le conseguenze non ricadano sulle nostre famiglie e le nostre imprese con le decisioni per abbassare il prezzo del gas e dell'energia che il Consiglio europeo della prossima settimana deve assolutamente prendere". Così Enricoal Tg3.

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - La7tv : #tagada @GiuseppeConteIT (M5S) commenta le parole di Putin sull'#Ucraina: 'Stiamo andando incontro al rischio di un… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – #Meloni: “Non temo una rimonta del #M5S che possa mettere in difficoltà un’eventuale vittori… - erasmodapisa1 : RT @to199999: Letta, inguardabile,parla solo dell’ucraina e degli avversari, mai dell’Italia e degli italiani, mentre il cdx parla giustame… - Andrea94568144 : RT @to199999: Letta, inguardabile,parla solo dell’ucraina e degli avversari, mai dell’Italia e degli italiani, mentre il cdx parla giustame… -