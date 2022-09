Terremoti: quattro in un giorno. Uno sull’Appennino tosco-emiliano (magnitudo 3.8), fra Pievepelago e la Garfagnana (Di giovedì 22 settembre 2022) quattro Terremoti in un giorno. Ma sono stati giudicati troppo distanti per avere un collegamento. La terra ha tremato sull'Appennino tosco-emiliano, in Sicilia, nelle Marche e in Liguria. Dei quattro, potrebbe essere un tipico terremoto dell'Appennino quello di magnitudo 3,8 avvenuto a Pievepelago (Modena), sul crinale fra l'Emilia e la Garfagnana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022)in un. Ma sono stati giudicati troppo distanti per avere un collegamento. La terra ha tremato sull'Appennino, in Sicilia, nelle Marche e in Liguria. Dei, potrebbe essere un tipico terremoto dell'Appennino quello di3,8 avvenuto a(Modena), sul crinale fra l'Emilia e laL'articolo proviene da Firenze Post.

