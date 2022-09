Sport in tv oggi, giovedì 22 settembre 2022: programma e diretta tv (Di giovedì 22 settembre 2022) Una giornata con pochi, ma interessanti, appuntamenti. Lo Sport in tv oggi, giovedì 22 settembre 2022, proporrà agli appassionati un piccolo menù di eventi che si potranno seguire nel corso di questa giornata compassata, ma discretamente interessante. Gli amanti del tennis non vengono, quasi mai, lasciati da soli: dopo la fine degli US Open e della fase a gironi della Coppa Davis, infatti, sono planati sulla scena tennista i tornei di Metz, Seul e Tokyo. Spazio anche al tiro a volo con i Mondiali junior ed il canottaggio con i Mondiali. In campo anche il calcio: gli azzurrini dell’Italia saranno impegnati in amichevole contro l’Inghilterra, mentre largo a Francia-Austria di Nations League. Sport in tv oggi: gli appuntamenti da non perdere Canotaggio (Credit foto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Una giornata con pochi, ma interessanti, appuntamenti. Loin tv22, proporrà agli appassionati un piccolo menù di eventi che si potranno seguire nel corso di questa giornata compassata, ma discretamente interessante. Gli amanti del tennis non vengono, quasi mai, lasciati da soli: dopo la fine degli US Open e della fase a gironi della Coppa Davis, infatti, sono planati sulla scena tennista i tornei di Metz, Seul e Tokyo. Spazio anche al tiro a volo con i Mondiali junior ed il canottaggio con i Mondiali. In campo anche il calcio: gli azzurrini dell’Italia saranno impegnati in amichevole contro l’Inghilterra, mentre largo a Francia-Austria di Nations League.in tv: gli appuntamenti da non perdere Canotaggio (Credit foto ...

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @Gazzetta_it: '#Pioli rinnova. #Inzaghi a rapporto' - #calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MSpekled : dichiarazioni allucinanti. Si segue uno sport per divertimento. Ad oggi il calcio femminile italiano è qualitativam… - pepinnen : @jacopo_iacoboni Ecco icomunisti impegnati nel loro sport preferito, non fa esprimere gli altri, proprio come vorre… - TnSviluppo : L’edizione 2022 del #FestivaldelloSport è iniziata! Oggi allo #SportTechDistrict nei giardini del @MUSE_Trento parl… - Queenatletica : Oggi in tv: la corsa di Oderzo e i Cds -