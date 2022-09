“Senti come vibra”. GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi e Ginevra Lamborghini: siparietto hot e imbarazzo (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e la battuta hot a Ginevra Lamborghini. Iniziano le prime complicità al GF Vip 7, prima di lasciare spazio alle inevitabili crisi e litigate all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti in questi primi giorni si stanno conoscendo e iniziano a spuntare le prime battutine per testare il livello fino al quale ci si può spingere. La prima a perdere ogni tipo di inibizione è Elenoire Ferruzzi. Ed è già virale una scena finita in rete, tra lei e Ginevra Lamborghini. Tutta colpa della gelatiera e del suo funzionamento: Ginevra ha infatti fatto vedere a Elenoire come funziona e non è riuscita a trattenere una battuta a luci rosse (secondo molti). “Senti che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)e la battuta hot a. Iniziano le prime complicità al GF Vip 7, prima di lasciare spazio alle inevitabili crisi e litigate all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti in questi primi giorni si stanno conoscendo e iniziano a spuntare le prime battutine per testare il livello fino al quale ci si può spingere. La prima a perdere ogni tipo di inibizione è. Ed è già virale una scena finita in rete, tra lei e. Tutta colpa della gelatiera e del suo funzionamento:ha infatti fatto vedere afunziona e non è riuscita a trattenere una battuta a luci rosse (secondo molti). “che ...

GoldenCrystal9 : @Gio_Co2 Forza e coraggio! Purtroppo ogni stagione ha i suoi pro e contro. Siamo passati dal sudare sotto la doccia… - hongiebfly : MIKA COME TI SENTI - LokiBaggins : @espl0di Oddio amo come ti senti ora? Hai preso qualcosa? - SharonIacobucci : RT @marikaconlk: basta che mi parli di come ti senti - FedericoCaland4 : RT @PatriziaTenda: 'Mandami l'#emoji che meglio descrive come ti senti oggi.' #scritturebrevi -