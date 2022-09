Rapporto sugli attacchi israeliani del 2021: “La censura di Facebook e Instagram viola i diritti umani dei palestinesi” (Di giovedì 22 settembre 2022) Le politiche di gestione dei contenuti adottato Facebook e Instagram, entrambi del gruppo statunitense Meta, hanno leso i diritti umani degli utenti palestinesi dei due social durante gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza del maggio 2021. In particolare contenuti che documentavano le violenze di esercito e forze dell’ordine israeliani sono stati cancellati senza fornire nessuna spiegazione agli utenti. È quanto emerge da un’indagine svolta dalla società di consulenza esterna Business for Social Responsibility su commissione di Meta, dopo le sollecitazioni di diversi gruppi di attivisti e dei cui risultati dà notizia il sito The Itercept. Secondo l’Onu durante gli attacchi sono stati uccisi 256 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Le politiche di gestione dei contenuti adottato, entrambi del gruppo statunitense Meta, hanno leso idegli utentidei due social durante glicontro la striscia di Gaza del maggio. In particolare contenuti che documentavano le violenze di esercito e forze dell’ordinesono stati cancellati senza fornire nessuna spiegazione agli utenti. È quanto emerge da un’indagine svolta dalla società di consulenza esterna Business for Social Responsibility su commissione di Meta, dopo le sollecitazioni di diversi gruppi di attivisti e dei cui risultati dà notizia il sito The Itercept. Secondo l’Onu durante glisono stati uccisi 256 ...

