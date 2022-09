Queste foto di aerei non provano l’esistenza delle “scie chimiche” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la pagina di un forum in cui sono state postate varie foto che, secondo quanto riportato, sarebbero collegate alla tecnologia utilizzata dagli aerei per rilasciare le “scie chimiche”. Si tratta di una serie di immagini presentate senza il contesto necessario per la loro comprensione, che veicolano una notizia falsa. Andiamo con ordine. Quella legata alle “scie chimiche” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale gli aerei diffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare contro la Covid-19 le persone a loro insaputa. Fatta chiarezza su questo, passiamo ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la pagina di un forum in cui sono state postate varieche, secondo quanto riportato, sarebbero collegate alla tecnologia utilizzata dagliper rilasciare le “”. Si tratta di una serie di immagini presentate senza il contesto necessario per la loro comprensione, che veicolano una notizia falsa. Andiamo con ordine. Quella legata alle “” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale glidiffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare contro la Covid-19 le persone a loro insaputa. Fatta chiarezza su questo, passiamo ...

