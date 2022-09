(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sottoscrizione di untransattivo tra il Comune di Avellino e lacalcistica US Avellino 1912 si è raggiunta un’intesa relativa alla definizione deipregressi dovuti da quest’ultima all’Ente. L’, figlio di un’intensa attività posta in essere dagli uffici comunali negli ultimi mesi, prevede il pagamento da parte dell’U.S. Avellino di una somma pari a circa 261mila euro in tre anni, di cui un primo acconto di 75mila euro è stato già versato. L’intesa raggiunta, inoltre, risolve la vicenda relativa ai lavori autorizzati dal Comune negli anni scorsi e quella relativa agli interventi urgenti effettuati dall’U.S. Avellino durante il periodo della pandemia per adeguare la struttura alle prescrizioni imposte dal protocollo anti Covid. L'articolo ...

highsch29223732 : RT @ResaStates: Avellino - ACR Messina ?? ELEVEN SPORTS - usavellino1912_ : ?? ???????????????? ???? ?? #AvellinoMessina ?? Lega Pro 4^ Giornata ? 17.30 ?? Stadio Partenio Lombardi ?? Avellino (AV) ?? Stadi… - ResaStates : Avellino - ACR Messina ?? ELEVEN SPORTS - _Orlandino_ : Thread dedicato alle tifoserie ospiti presenti al Partenio-Lombardi di Avellino nel campionato di #serieC/#legapro… - pepporlando : RT @AcrMessina1900: ?????? GAMEDAY ?????? ?? Serie C - 4a giornata ?? @usavellino1912_ ?? Partenio Lombardi ?? Ore 17.30 ?? @ElevenSportsIT #Avanti… -

anteprima24.it

Torre del Greco . È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del '' , che sabato (ore 20.30) ospiterà Giugliano - Turris . Il club gialloblu ha comunicato i dettagli con la capienza di 500 posti per il settore riservato ai tifosi corallini e con ...Avellino - Fidelis Andria è in programma martedì 4 ottobre con calcio d'inizio alle 15 allo stadio ''. La gara 'si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la ... Partenio-Lombardi, accordo raggiunto tra società e club per i canoni Sono circa 500 i posti disponibili per la tifoseria corallina in vista del derby contro i Tigrotti allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino ...Sabato 24 settembre 2022, alle ore 20.30, il Giugliano ospiterà la Turris al Partenio-Lombardi di Avellino per la 5° giornata ...