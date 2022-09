Nuovo Stadio per Milan e Inter, l’idea di Cardinale sulla questione (Di giovedì 22 settembre 2022) Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sta per tornare in Italia. In agenda ha delle priorità. Come la costruzione del Nuovo Stadio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Gerry, proprietario del, sta per tornare in Italia. In agenda ha delle priorità. Come la costruzione del

AntoVitiello : ANSA - Il Comune di Milano dispone l'avvio del dibattito pubblico sul nuovo #stadio di #Milan e Inter. Dovrebbe par… - AntoVitiello : Secondo lo studio dei club, il nuovo stadio, per una capienza di circa 60mila posti, sarà corredato da una serie di… - Gazzetta_it : Firma di Pioli, rinnovo di Leao, nuovo stadio: il viaggio di Cardinale in Italia - paolinoMrT : @gumas75 @_ElPrincipe22 Guglielmo, se lo stadio nuovo viene finito nel 2027 e iniziano i lavori di demolizione dell… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano San Siro, capienza limitata a 75mila spettatori fino al 2023: San Siro capienza attuale – In a… -