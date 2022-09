Nedved vuol far fuori Allegri (e far tornare Conte), ma nella Juve c’è chi vuol far fuori lui (Di giovedì 22 settembre 2022) nella Juve è tutti contro tutti. Il caos è iniziato con i filmini hard girati su Nedved, un chiaro segnale al vicepresidente Juventus da qualcuno interno al club, che mostra di non gradirne più la presenza. Nedved, insomma, non può stare tranquillo, ma intanto lavora per far fuori Allegri e per far tornare Conte. L’unica cosa certa, nel mondo bianconero, è il rosso in bilancio di 250 milioni. Di tutto questo scrive Fabrizio Biasin su Libero. “Il tecnico dei bianconeri è nel mirino di pubblico e pure di parte della dirigenza (leggi Nedved). Il biondo Pavel vorrebbe far saltare un allenatore che, però, guadagna 7 milioni di euro (+2 di bonus) netti all’anno fino al 2025”. I rapporti tra ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022)è tutti contro tutti. Il caos è iniziato con i filmini hard girati su, un chiaro segnale al vicepresidententus da qualcuno interno al club, che mostra di non gradirne più la presenza., insomma, non può stare tranquillo, ma intanto lavora per fare per far. L’unica cosa certa, nel mondo bianconero, è il rosso in bilancio di 250 milioni. Di tutto questo scrive Fabrizio Biasin su Libero. “Il tecnico dei bianconeri è nel mirino di pubblico e pure di parte della dirigenza (leggi). Il biondo Pavel vorrebbe far saltare un allenatore che, però, guadagna 7 milioni di euro (+2 di bonus) netti all’anno fino al 2025”. I rapporti tra ...

napolista : #Nedved vuol far fuori #Allegri (e far tornare Conte), ma nella Juve c’è chi vuol far fuori lui Su Libero. Nella J… - AndreaTanzillo : L'unico in dirigenza che ha giocato a calcio e che sa cosa vuol dire giocare, è l'unico che acclama #allegriout Ci… - Morzon70 : RT @MauOrbez1887: #Nedved vuole cacciarlo da tempo #Arrivabene lo vuol tenere per motivi economici #Cherubini non pervenuto Ancora una vo… - DIABOLIK_7 : @capuanogio #Nedved è l'uomo di spogliatoio più vicino ai giocatori, se si è esposto vuol dire che ci ha parlato, s… - CARGRA21AVGB : RT @MauOrbez1887: #Nedved vuole cacciarlo da tempo #Arrivabene lo vuol tenere per motivi economici #Cherubini non pervenuto Ancora una vo… -