Moto3, GP Giappone 2022: ultima spiaggia per Dennis Foggia a Motegi. Guevara può ipotecare il titolo (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo la lunga estate europea, il Motomondiale si appresta ad affrontare il tour asiatico di fine stagione in attesa dell’ultimo atto di Valencia. Questo weekend andrà in scena il Gran Premio del Giappone 2022, con il Twin Ring di Motegi che torna ad ospitare il massimo campionato motociclistico globale dopo tre anni di attesa a causa della pandemia. In Moto3 la situazione sembra sempre più delineata dopo l’ultimo GP di Aragon, con un lanciatissimo Izan Guevara che potrebbe ipotecare il titolo già domenica in Giappone. Il giovane talento spagnolo della GasGas è infatti saldamente al comando del campionato a cinque round dalla fine con un vantaggio di 33 punti sul connazionale e compagno di squadra Sergio Garcia, mentre il gap del terzo classificato ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo la lunga estate europea, il Motomondiale si appresta ad affrontare il tour asiatico di fine stagione in attesa dell’ultimo atto di Valencia. Questo weekend andrà in scena il Gran Premio del, con il Twin Ring diche torna ad ospitare il massimo campionato motociclistico globale dopo tre anni di attesa a causa della pandemia. Inla situazione sembra sempre più delineata dopo l’ultimo GP di Aragon, con un lanciatissimo Izanche potrebbeilgià domenica in. Il giovane talento spagnolo della GasGas è infatti saldamente al comando del campionato a cinque round dalla fine con un vantaggio di 33 punti sul connazionale e compagno di squadra Sergio Garcia, mentre il gap del terzo classificato ...

