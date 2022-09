Marotta lancia volata a Rubano | “Le sue idee meritano la fiducia del Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – Ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio, poi si tireranno le somme per capire chi avrà avuto la capacità di coinvolgere maggiormente gli elettori a portarli dalla propria parte e conseguire il risultato atteso. Tra i candidati, nel, c’è Francesco Maria, giovane sindaco di Puglianello e commissario provinciale di Forza Italia, in corsa per un posto alla Camera dei Deputati. Nell’ultimo periodo, in tanti, tra amministratori sanniti e politici, si sono avvicinati al partito di Berlusconi, e tra questi Massimiliano, leader del gruppo di minoranza ‘A Limatola per Limatola’, che ha deciso di abbracciare in pieno il progetto targato. Condivisione die progetti hanno portato il candidato sindaco alle ultime elezioni ad ...