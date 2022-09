Inter, finché la difesa balla servono più gol e assist: Lukaku e Calhanoglu fanno prove d’intesa (Di giovedì 22 settembre 2022) L’eterno dibattito tra offesa e difesa si risolve sempre con la massima “nel calcio vince chi segna un gol in più”.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) L’eterno dibattito tra offesa esi risolve sempre con la massima “nel calcio vince chi segna un gol in più”....

cmdotcom : #Inter, finché la difesa balla servono più gol e assist: #Lukaku e #Calhanoglu fanno prove d’intesa - simo30764522 : @SicilianRedBla1 @FootballAndDre1 A me sembra abbia fatto tutto lui. Finché stava alla Lazio poteva, all’Inter no. - ErPendragon : @MrOnadde @EMMEESSE_ @Inter Un Interista vero dà fiducia alla squadra e alla società finché è possibile. Voi parlate troppo presto - Zaffo_Inter : @LaStampa Finché non devono parcheggiare in retromarcia è tutto ok ?????? Scherzo, non mi linciate - Orfeo_b : @AngelOne_ @Casa_Inter Come ti dicevo su quello mi trovi d'accordo. Però abbiamo una stagione da onorare e non poss… -

Il Credo storpiato di Salvini: nostalgia per il Credo laico di Freccia Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre e un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà ... Juve, tifosi contro Bonucci: 'Non ci si umilia davanti alla curva che fischia' Bonucci non è MAI STATO UN LEADER E MAI LO SARA: né all'Inter né al Treviso né al Pisa né al Bari ... Il ruolo degli ultras (quelli veri) invece è di sostenere la squadra finché sarà possibile. Per le ... Calciomercato.com Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre e un padre che siano decenti con lui almenonon si sta in piedi. Credo che un'come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà ...Bonucci non è MAI STATO UN LEADER E MAI LO SARA: né all'né al Treviso né al Pisa né al Bari ... Il ruolo degli ultras (quelli veri) invece è di sostenere la squadrasarà possibile. Per le ... Inter, finché la difesa balla servono più gol e assist: Lukaku e Calhanoglu fanno prove d'intesa