Giulia Salemi trasformazione incredibile, eccola (Di giovedì 22 settembre 2022) Avete visto Giulia Salemi alla prima puntata de Il Grande Fratello Vip? È apparsa subito in gran forma e molto sexy. La famosa porta rossa del Grande Fratello Vip è di nuovo stata aperta lunedì scorso, il 19 settembre, per far entrare i nuovi concorrenti che faranno parte di questa trasmissione. Molti volti noti della tv sono entrati, come ad esempio Attilio Romita, uno dei giornalisti del TG 1, Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, e Antonino Spinalbese, ex hair stylist e ex compagno della nota celebre showgirl televisiva Belen Rodríguez – solo per citarne alcuni. GF Vip: la trasformazione di Giulia Salemi (Fonti Web)E proprio quest'ultimo non ha citato l'ex compagna ma ha parlato di lei dicendo di aver avuto una storia di "circa due anni e mezzo. Sicuramente io non ...

