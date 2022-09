(Di giovedì 22 settembre 2022) Da quanto annunciato tramite i suoi profili social,, ex volto del GF, è incinta per lavolta. Nel dare la lieta notizia, l’ex gieffina ha voluto raccontare il lungo percorso intrapreso per rimanere nuovamente incinta attraverso la procreazione assistita. ILDELLA SUA– Desiderosa di diventare mamma e non riuscendo L'articolo

planetoftheap15 : @Cartabellotta @SimoPillon @lucianinalitti Sulla prima probabilmente Pillon è fermo ai cavoli ed alla cicogna per c… -

DailyNews 24

Sarah ha voluto fortemente pure una: " Dopo soli 3/4 mesi dal parto cesareo (data la mia età e la scarsa riserva ovarica), sono tornata dalla mia dottoressa per ricominciare da capo ...Anche adesso, con lagravidanza, per la mamma di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, non ... non si concede pause: si sente piena di forze, in attesa che labussi ancora alla sua ... GF, seconda cicogna in arrivo per Sarah Nile: il racconto dietro la sua seconda gravidanza L’emozionante annuncio sul social dell’ex gieffina 36enne La napoletana è già mamma di Noah, nato il 9 aprile 2021 Sarah Nile aspetta il secondo figlio: è incinta grazie alla procreazione assistita. L ...La 31enne, incinta del secondo bebè, alla sfilata di Alberta Ferretti Tuta che mette in mostra le forme da mamma e sopra giacca oversize portata aperta Cristina Marino non si concede pause relax, nepp ...