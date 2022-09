Gegia, chi è l’ex fidanzato toy boy Claudio: “All’estero sono bella” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gegia è nata a Galatina il 16 luglio del 1969. Da piccola vuole diventare ballerina ma ben presto la sua comicità prende il sopravvento. Il suo esordio arriva a Antenna 3 Lombardia come presenza comica all’interno di Bingooo, condotto da Renzo Villa. La svolta, però, arriva nel 1981 quando partecipa a Sotto le stelle, programma in onda su Rai 1 programma diretto da Gianni Boncompagni. Nella metà degli anni ’80 ottiene grandissima popolarità diventando l’anti-diva per eccellenza. In questi anni partecipa a tantissimi film come: la sai l’ultima sui matti?, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Il tassinaro, se tutto va bene siamo rovinati e tante altre pellicole di successo. Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia: negli anni ’80 divenne famosa come attrice nelle celebri ‘commedie all’italiana’, al fianco di attori come Lino Banfi e Jerry ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)è nata a Galatina il 16 luglio del 1969. Da piccola vuole diventare ballerina ma ben presto la sua comicità prende il sopravvento. Il suo esordio arriva a Antenna 3 Lombardia come presenza comica all’interno di Bingooo, condotto da Renzo Villa. La svolta, però, arriva nel 1981 quando partecipa a Sotto le stelle, programma in onda su Rai 1 programma diretto da Gianni Boncompagni. Nella metà degli anni ’80 ottiene grandissima popolarità diventando l’anti-diva per eccellenza. In questi anni partecipa a tantissimi film come: la sai l’ultima sui matti?, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Il tassinaro, se tutto va bene siamo rovinati e tante altre pellicole di successo. Francesca Carmela Antonaci, in arte: negli anni ’80 divenne famosa come attrice nelle celebri ‘commedie all’italiana’, al fianco di attori come Lino Banfi e Jerry ...

supereroetv : Ma domani entra anche GEGIA... per chi non la conosce fa pisciare dalle risate #gfvip - CorriereCitta : Gegia al GF VIP: chi è, età, carriera, oggi, marito, vita privata e Instagram - opinionistapp : ho messo gegia nella squadra del fantagfvip ma cazzimmosa ancora non mi ha spiegato chi è vado però sulla fiducia - Giornaleditalia : Chi è Gegia del Gf Vip 7, marito, figli, età, vita privata, carriera, Instagram - zazoomblog : Chi è Gegia: età altezza peso nome vero figlio perso ex marito morto - #Gegia: #altezza #figlio #perso -