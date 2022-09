Forte scossa di terremoto anche in Liguria (Di giovedì 22 settembre 2022) Un’altra Forte scossa di terremoto, dopo le due avvertite in provincia di Ascoli Piceno questa mattina, è stata registrata in Liguria, questo pomeriggio. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 15.39 in Liguria Il terremoto che è stato avvertito alle 15.39 in Liguria è stato di magnitudo 4.1 ed è avvenuto a circa due chilometri da Bargagli, in provincia di Genova, e a una profondità di 10. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 15:39 IT del 22-09-2022, prov/zona Genova #INGV 32828651 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 Il sindaco di Bargagli: “Cittadini in strada. Al momento sembra essere tutto ok” “Ero in casa e ho ancora tutto il tremolio addosso: tremava il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Un’altradi, dopo le due avvertite in provincia di Ascoli Piceno questa mattina, è stata registrata in, questo pomeriggio. Unadidi magnitudo 4.1 è stata registrata alle 15.39 inIlche è stato avvertito alle 15.39 inè stato di magnitudo 4.1 ed è avvenuto a circa due chilometri da Bargagli, in provincia di Genova, e a una profondità di 10. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.9 e 4.4 ore 15:39 IT del 22-09-2022, prov/zona Genova #INGV 32828651 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 Il sindaco di Bargagli: “Cittadini in strada. Al momento sembra essere tutto ok” “Ero in casa e ho ancora tutto il tremolio addosso: tremava il ...

