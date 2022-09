Festival del Coraggio 5-9 ottobre 2022 a Cervignano del Friuli (Di giovedì 22 settembre 2022) Da un’idea del Comune di Cervignano del Friuli, con la direzione artistica e l’organizzazione a cura di Bottega Errante ritorna il Festival del Coraggio, giunto alla quinta edizione. Moltissimi gli ospiti fra cui Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di Emergency; lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet; Giulia Cicoli, una delle fondatrici di Still I rise; Gino Castaldo, giornalista e critico musicale; l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi; ma anche il giornalista e scrittore Paolo Rumiz e Olesja Jarem?uk, giornalista ucraina. Teatro Pasolini, Casa della Musica, Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina” sono le tre prestigiose location che ospiteranno tutti gli eventi (a ingresso libero, fino a esaurimento posti). In Casa della Musica sarà presente un bookshop con tutti i libri degli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 settembre 2022) Da un’idea del Comune didel, con la direzione artistica e l’organizzazione a cura di Bottega Errante ritorna ildel, giunto alla quinta edizione. Moltissimi gli ospiti fra cui Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di Emergency; lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet; Giulia Cicoli, una delle fondatrici di Still I rise; Gino Castaldo, giornalista e critico musicale; l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi; ma anche il giornalista e scrittore Paolo Rumiz e Olesja Jarem?uk, giornalista ucraina. Teatro Pasolini, Casa della Musica, Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina” sono le tre prestigiose location che ospiteranno tutti gli eventi (a ingresso libero, fino a esaurimento posti). In Casa della Musica sarà presente un bookshop con tutti i libri degli ...

