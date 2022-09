**Elezioni: Pd, 'grave decisione Agcom di sanzionare 'Il cavallo e la torre''** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "La decisione di Agcom di sanzionare la trasmissione RAI "Il cavallo e la torre" è grave e incomprensibile nei modi e nei tempi, colpisce la libertà di espressione e completa una gestione profondamente insoddisfacente della materia da parte del Consiglio Agcom alla prima prova importante nazionale di applicazione della Legge 28/2000 da parte del nuovo Consiglio". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico. "Agcom ha emanato, a maggioranza, una sanzione su una singola trasmissione in ragione delle opinioni liberamente espresse e chiaramente attribuibili ad un ospite su una trasmissione di RaiTre, quando poteva essere sufficiente la misura rimediale del messaggio di avvenuta violazione. Al tempo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Ladidila trasmissione RAI "Ile la" èe incomprensibile nei modi e nei tempi, colpisce la libertà di espressione e completa una gestione profondamente insoddisfacente della materia da parte del Consiglioalla prima prova importante nazionale di applicazione della Legge 28/2000 da parte del nuovo Consiglio". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico. "ha emanato, a maggioranza, una sanzione su una singola trasmissione in ragione delle opinioni liberamente espresse e chiaramente attribuibili ad un ospite su una trasmissione di RaiTre, quando poteva essere sufficiente la misura rimediale del messaggio di avvenuta violazione. Al tempo stesso ...

