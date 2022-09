Elezioni 2022, Casellati: “Puntare su bellezza e risorse Basilicata” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Girandola di incontri e appuntamenti in Basilicata per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata nella regione lucana. Ieri tappe a Potenza e nell’area sud (Matera, Lauria, Lagonegro). Oggi Casellati ha tenuto incontri a Scanzano Jonico, dove ha visitato un grande stabilimento ortofrutticolo, e a Matera dove ha fatto tappa in una giovane azienda di servizi innovativi e ha incontrato anche l’ex sindaco di Matera e già componente del Consiglio superiore della magistratura, Emilio Nicola Buccico. Proprio nella città dei Sassi, stasera, alle ore 19.30, al cinema comunale ”Guerrieri” terrà il comizio conclusivo per la sua campagna elettorale in provincia di Matera, insieme al presidente della Regione Vito Bardi, al sottosegretario Giuseppe Moles che è coordinatore di Forza Italia in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Girandola di incontri e appuntamenti inper la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, candidata nella regione lucana. Ieri tappe a Potenza e nell’area sud (Matera, Lauria, Lagonegro). Oggiha tenuto incontri a Scanzano Jonico, dove ha visitato un grande stabilimento ortofrutticolo, e a Matera dove ha fatto tappa in una giovane azienda di servizi innovativi e ha incontrato anche l’ex sindaco di Matera e già componente del Consiglio superiore della magistratura, Emilio Nicola Buccico. Proprio nella città dei Sassi, stasera, alle ore 19.30, al cinema comunale ”Guerrieri” terrà il comizio conclusivo per la sua campagna elettorale in provincia di Matera, insieme al presidente della Regione Vito Bardi, al sottosegretario Giuseppe Moles che è coordinatore di Forza Italia in ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Mov5Stelle : ?? Diventa rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle per vigilare sul buon andamento delle votazioni e sul corr… - Mov5Stelle : ?? Stai dalla parte giusta e diventa rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle. Abbiamo bisogno di te! Qui… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il segretario del Pd Enrico Letta al Forum ANSA: 'E' un momento drammatico per la storia europea e del no… - nestquotidiano : Elezioni, Faraone “Voto al Terzo polo per riportare Draghi al Governo” -