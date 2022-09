Crolla controsoffitto a scuola: l’aula era vuota (Di giovedì 22 settembre 2022) Parte del controsoffitto di un'aula al secondo piano della scuola primaria Andrea Doria di Vallecrosia (Imperia) è Crollato stamane in un momento in cui la stanza, utilizzata per varie attività scolastiche, era vuota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Parte deldi un'aula al secondo piano dellaprimaria Andrea Doria di Vallecrosia (Imperia) èto stamane in un momento in cui la stanza, utilizzata per varie attività scolastiche, era. L'articolo .

orizzontescuola : Crolla controsoffitto a scuola: l’aula era vuota - AngeloArecco : RT @AnsaLiguria: Crolla controsoffitto a scuola, l'aula era vuota. Episodio a Vallecrosia in una primaria #ANSA - AnsaLiguria : Crolla controsoffitto a scuola, l'aula era vuota. Episodio a Vallecrosia in una primaria #ANSA - telecitynews24 : ??CROLLA PARTE DEL CONTROSOFFITTO IN UNA SCUOLA DELL'IMPERIESE?? L'aula era vuota al momento del crollo?? #cronaca… - ansa_liguria : Crolla controsoffitto a scuola, l'aula era vuota -