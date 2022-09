(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.045 i nuovi casi di-19 registrati, 222022, in: 176 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 869 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia salgono dunque a 1.394.215. Al momento risultano 81.120 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 156 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 83,6 anni. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 895 tamponi molecolari e 7.334 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.701 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 61,4% di questi ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - News24Italy : #Covid oggi Toscana, 1.045 contagi e 10 morti: bollettini 22 settembre - trimpa48 : RT @Colyandra: @Roberto52585862 Cerca di star sereno, vedrai che passa anche questo brutto momento. E aver paura è normale ed ammetterlo è… -

Sky Tg24

Dal vostro voto, chevale doppio perché vale anche per il Senato, dipende il destino del ...politiche 2022 Guida al voto La legge elettorale Chi può votare alle politiche Le regole anti -...Il tasso nazionale di occupazione da parte di pazientiè ben al di sotto delle soglie di ... come dose booster sottolineando che adnon ci sono elementi per esprimere un giudizio ... Covid, le news di oggi. Gimbe: curva si inverte +11% casi in 7 giorni, calo decessi. LIVE Dopo un lungo e faticoso periodo di emergenza legata al Covid e alle restringenti procedure che ancora oggi caratterizzano i ritmi e la vita della Residenza Protetta, in collaborazione con i gestori d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...