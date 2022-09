Covid: in Puglia 6 morti e 853 casi, il 9,4% dei test (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 853 i nuovi casi di coronavirus in Puglia rilevati su 9.073 test eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 9,4%. Sono sei le vittime registrate. Delle 9.068 persone attualmente positive,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 853 i nuovidi coronavirus inrilevati su 9.073eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 9,4%. Sono sei le vittime registrate. Delle 9.068 persone attualmente positive,...

CoratoLiveIt : Covid, il numero dei positivi scende a 9mila in Puglia - TerlizziLiveIt : Covid, il numero dei positivi scende a 9mila in Puglia - Trmtv : Covid in Puglia, 853 nuovi casi e 6 vittime - baritoday : In Puglia 853 casi Covid e sei decessi. Gli attualmente positivi sono meno di 10mila, in ulteriore calo i ricoveri… - MonopoliTimes : Covid, altre 6 vittime e 853 nuovi casi in Puglia nelle ultime 24 ore -