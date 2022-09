Come eliminare la partizione di ripristino in Windows 11 e 10 (Di giovedì 22 settembre 2022) Sui computer con dischi poco capienti (meno di 1 TB di spazio) possiamo ritrovarci improvvisamente senza memoria d'archiviazione per i nuovi file video o per gli installer dei programmi più pesanti. In questo caso possiamo recuperare un po' di spazio cancellando i file più vecchi o eliminando la partizione di ripristino, che spesso occupa anche più di 50 GB (in base al sistema di ripristino utilizzato). Nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio utilizzando gli strumenti inclusi nel sistema operativo, così da recuperare subito un po' di spazio per i nostri file. Vien da sé che cancellando la partizione di ripristino non saremo più in grado di ripristinare il sistema in caso di problemi. Per evitare questo scenario vi mostreremo Come creare una nuova ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 22 settembre 2022) Sui computer con dischi poco capienti (meno di 1 TB di spazio) possiamo ritrovarci improvvisamente senza memoria d'archiviazione per i nuovi file video o per gli installer dei programmi più pesanti. In questo caso possiamo recuperare un po' di spazio cancellando i file più vecchi o eliminando ladi, che spesso occupa anche più di 50 GB (in base al sistema diutilizzato). Nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio utilizzando gli strumenti inclusi nel sistema operativo, così da recuperare subito un po' di spazio per i nostri file. Vien da sé che cancellando ladinon saremo più in grado di ripristinare il sistema in caso di problemi. Per evitare questo scenario vi mostreremocreare una nuova ...

c_appendino : ...proprio come il reddito di cittadinanza, che ora tutti attaccano ma quasi nessuno propone di eliminare del tutto… - paolobok : @lagirasoleil Per quanto mi riguarda il problema è sempre stato eliminare l’alcool, niente aperitivi, un sono bicch… - Gabo42820801 : RT @ppiersante: Fatemi capire, voi pensate che se ci fosse un candidato che stravince col programma di eliminare gli abusi di polizia punen… - Donatel09064683 : RT @xmaflex: @FiorellaArcodi1 Il problema non è solo il consumatore finale ma tutto il business che si nasconde dietro questa vita Innocent… - MarcoCampa10 : RT @ppiersante: Fatemi capire, voi pensate che se ci fosse un candidato che stravince col programma di eliminare gli abusi di polizia punen… -