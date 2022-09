Cannavaro parte da Benevento: “Ho tanta voglia, vi stupirò con il mio calcio” (Di giovedì 22 settembre 2022) Berlino è e sarà per sempre impressa nella mente di ciascuno di noi, di ogni persona che ricorda esattamente con chi e dov’era in quella notte del 9 luglio 2006 nel momento in cui Fabio Grosso infila Barthez nel rigore decisivo del mondiale tedesco. Ricorda soprattutto la sua faccia alzare la Coppa del Mondo, ma quello che vuole adesso Fabio Cannavaro dalla sua carriera è essere ricordato non solo per essere stato quello che è stato, ma anche per quello che sarà. Comincia così la sua avventura da allenatore e con il Benevento, partendo dal basso, dalla Serie B, con l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto e che gli ha permesso di essere riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori difensori della storia. NOME – “Aumenta la responsabilità. E’ vero che sono stato fuori tanti anni, nonostante la mia carriera, ma comunque sono ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Berlino è e sarà per sempre impressa nella mente di ciascuno di noi, di ogni persona che ricorda esattamente con chi e dov’era in quella notte del 9 luglio 2006 nel momento in cui Fabio Grosso infila Barthez nel rigore decisivo del mondiale tedesco. Ricorda soprattutto la sua faccia alzare la Coppa del Mondo, ma quello che vuole adesso Fabiodalla sua carriera è essere ricordato non solo per essere stato quello che è stato, ma anche per quello che sarà. Comincia così la sua avventura da allenatore e con ilndo dal basso, dalla Serie B, con l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto e che gli ha permesso di essere riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori difensori della storia. NOME – “Aumenta la responsabilità. E’ vero che sono stato fuori tanti anni, nonostante la mia carriera, ma comunque sono ...

