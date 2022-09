Calendario Mondiali canottaggio 2022 oggi: orari 22 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 22 settembre 2022) Si aprirà alle 09.30 di oggi, giovedì 22 settembre, la quinta giornata dei Mondiali senior 2022 di canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione mattutina in programma fino alle 13.00 circa, ripescaggi e semifinali, e nella sessione pomeridiana, dalle 15.00 alle 16.40 circa, semifinali C/D, finali E e finali F. Saranno undici gli equipaggi italiani oggi in gara, nove nelle semifinali e due nelle semifinali C/D. Diretta tv dalle 09.30 alle 13.00 su RaiSport+HD, diretta streaming della rassegna fruibile su RaiPlay e worldrowing.com. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione. Calendario Mondiali DI canottaggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Si aprirà alle 09.30 di, giovedì 22, la quinta giornata deiseniordi: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione mattutina infino alle 13.00 circa, ripescaggi e semifinali, e nella sessione pomeridiana, dalle 15.00 alle 16.40 circa, semifinali C/D, finali E e finali F. Saranno undici gli equipaggiin, nove nelle semifinali e due nelle semifinali C/D. Diretta tv dalle 09.30 alle 13.00 su RaiSport+HD, direttadella rassegna fruibile su RaiPlay e worldrowing.com. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione.DI...

