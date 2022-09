Test Scienze della formazione primaria, le Università redigono le graduatorie. La laurea è titolo valido per insegnare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si sono svolte ieri, 20 settembre, le prove per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. In totale, come stabilito dal decreto ministeriale del 21 luglio, 8.525 posti per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE, di cui all’art. 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si sono svolte ieri, 20 settembre, le prove per accedere al corso dimagistrale a ciclo unico in. In totale, come stabilito dal decreto ministeriale del 21 luglio, 8.525 posti per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE, di cui all’art. 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'articolo .

