Tatuatore rifiuta di disegnare una rosa sul collo a un ragazzino | ' I soldi non possono comprare tutto' Il video è virale

Undi assecondare le insistenze di una mamma, che chiede un tatuaggio sul collo al figlio che ha 15 anni, probabilmente per imitare la moda di trapper ed influencer . Ma l'esperto di ..."A 15 anni è un lavoro abnorme e solo dimostrativo tatuarsi su collo e viso una rosa".con esperienza ventennale sceglie, per etica, di non assecondare le richieste della madre del minore. Il professionista posta un video sui suoi seguitissimi canali social e l'accaduto ...Un tatuatore rifiuta di assecondare le insistenze di una mamma, che chiede un tatuaggio sul collo al figlio che ha 15 anni, probabilmente per imitare la ...Il professionista ha scelto per etica di non assecondare le richieste della madre del ragazzo. Lancia un appello ai giovanissimi ...