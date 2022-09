Roger Federer: “Chi è il più grande di tutti i tempi? Dibattito divertente ma sciocco” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Il Dibattito su chi è il più grande di tutti i tempi? E’ divertente, ma anche sciocco. Alla gente piace sempre confrontare. Lo vedo tutti i giorni con i miei gemelli. Senza volerlo, li metto a confronto. Non si dovrebbe mai. Naturalmente, facciamo lo stesso nel tennis. Ci siamo migliorati a vicenda. Quindi alla fine di tutto ci diremo ‘E’ stato bello’ e ci stringeremo la mano”. Roger Federer preferisce non lasciarsi andare ai soliti confronti con Rafael Nadal e Novak Djokovic. In un’intervista concessa ad Associated Press, il fuoriclasse svizzero, giunto alla Laver Cup per il suo ultimo ballo prima del ritiro, augura il meglio ai due rivali di sempre, ancora in grado di vincere dei tornei Slam: “Spero che facciano tutto ciò che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ilsu chi è il piùdi? E’, ma anche. Alla gente piace sempre confrontare. Lo vedoi giorni con i miei gemelli. Senza volerlo, li metto a confronto. Non si dovrebbe mai. Naturalmente, facciamo lo stesso nel tennis. Ci siamo migliorati a vicenda. Quindi alla fine di tutto ci diremo ‘E’ stato bello’ e ci stringeremo la mano”.preferisce non lasciarsi andare ai soliti confronti con Rafael Nadal e Novak Djokovic. In un’intervista concessa ad Associated Press, il fuoriclasse svizzero, giunto alla Laver Cup per il suo ultimo ballo prima del ritiro, augura il meglio ai due rivali di sempre, ancora in grado di vincere dei tornei Slam: “Spero che facciano tutto ciò che ...

