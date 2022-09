QS: L’esonero di Allegri questione troppo delicata, deciderà il Cda della Juventus venerdì (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo quanto riporta QS (Quotidiano Sportivo) il presidente della Juventus Andrea Agnelli e John Elkanna avrebbero deciso che a scegliere sull’eventuale esonero di Massimiliano Allegri sarà il Consiglio d’Amministrazione della Juventus, in programma nella giornata di venerdì. Questo – così scrive QS – in virtù della delicatezza della questione, visto che saranno gli azionisti a dover far fronte all’enorme incidenza economica dell’addio, considerando l’ingaggio di Allegri e la durata del suo contratto. Il punto non è solo lo spettacolo di basso livello che sta allontanando i tifosi dallo Stadium. Il versante su cui la Juventus sta riflettendo è il versante Champions League. Temono di non passare il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo quanto riporta QS (Quotidiano Sportivo) il presidenteAndrea Agnelli e John Elkanna avrebbero deciso che a scegliere sull’eventuale esonero di Massimilianosarà il Consiglio d’Amministrazione, in programma nella giornata di. Questo – così scrive QS – in virtùdelicatezza, visto che saranno gli azionisti a dover far fronte all’enorme incidenza economica dell’addio, considerando l’ingaggio die la durata del suo contratto. Il punto non è solo lo spettacolo di basso livello che sta allontanando i tifosi dallo Stadium. Il versante su cui lasta riflettendo è il versante Champions League. Temono di non passare il ...

