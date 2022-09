Petra 2 al via su Sky con una Paola Cortellesi sempre più intensa e ‘dolce’ | anticipazioni 21 settembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022)2 al via oggi, 21, su Sky con gli attesi nuovi episodi che mostreranno un altro volto della protagonista.tornerà a vestire i panni della spigolosaDelicato ma portando sullo schermo più umanità rispetto a quello che siamo abituati a vedere.e Antonio si ritroveranno dopo le vacanze di Natale con una brutta sorpresa, un cadavere in una piscina. Quando l’uomo viene ritrovato morto la prima ad essere interpellata sarà proprioche dovrà rinunciare al suo ultimo giorno di ferie per tornare a lavoro. Le sorprese non finiscono qui però qui visto che prestoscoprirà che lei e la vittima sono stati a letto insieme poche ore prima della sua morte, cosa è successo e come farà ad evitare di farsi ...