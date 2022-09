Pensioni 2023: le proposte dei partiti in campagna elettorale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa cambierà per le Pensioni nel 2023? In questi anni sono state diverse le riforme tentate per superare la Legge Fornero, dal pensionamento anticipato con l’Ape sociale e Opzione donna alla sperimentazione di Quota 100 ad opera del governo Lega-M5S, arrivando a Quota 102 varata dal governo Draghi e in vigore solo per il 2022. Il nuovo Parlamento che arriverà con le elezioni del 25 settembre sarà chiamato, insieme al nuovo governo che si formerà con le successive consultazioni, a una nuova riforma delle Pensioni che potrà arrivare con la prossima Legge di Bilancio. Analizzando i programmi politici dei partiti che concorrono alle elezioni emergono diverse proposte sulle Pensioni per il 2023, sia sui meccanismi e sui requisiti di accesso alla pensione che sull’importo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa cambierà per lenel? In questi anni sono state diverse le riforme tentate per superare la Legge Fornero, dal pensionamento anticipato con l’Ape sociale e Opzione donna alla sperimentazione di Quota 100 ad opera del governo Lega-M5S, arrivando a Quota 102 varata dal governo Draghi e in vigore solo per il 2022. Il nuovo Parlamento che arriverà con le elezioni del 25 settembre sarà chiamato, insieme al nuovo governo che si formerà con le successive consultazioni, a una nuova riforma delleche potrà arrivare con la prossima Legge di Bilancio. Analizzando i programmi politici deiche concorrono alle elezioni emergono diversesulleper il, sia sui meccanismi e sui requisiti di accesso alla pensione che sull’importo ...

Yosef_XXII : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: Prosciugato il tesoretto dell'extragettito e crollate le stime del #Pil per il 2023, ora non ci sono più #soldi per ga… - AniefTorino : Collocamenti in pensione d’ufficio 01/09/2023 pensioni di vecchiaia – Richieste di trattenimento in servizio. - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Prosciugato il tesoretto dell'extragettito e crollate le stime del #Pil per il 2023, ora non ci sono più #soldi per ga… - Gabriele885 : RT @Libero_official: Prosciugato il tesoretto dell'extragettito e crollate le stime del #Pil per il 2023, ora non ci sono più #soldi per ga… -